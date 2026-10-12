'दुपहिया' के तीसरे-चौथे सीजन पर खुला राज, फैंस के लिए आई बड़ी खबर
मनोरंजन
लगता है 'दुपहिया' के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। निर्देशक सोनम नायर ने हाल ही में इशारा किया है कि इस शो के तीसरे और चौथे सीजन जल्द ही आ सकते हैं।
उन्होंने बताया कि दर्शकों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया ने निर्माताओं का हौसला काफी बढ़ा दिया है।
'दुपहिया' का दूसरा सीजन दिखा रहा नई कहानियां
सोनम ने बताया कि शो की जबरदस्त सफलता और दर्शकों की पसंद को बेहतर तरीके से समझने के बाद टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है।
दूसरे सीजन में गजराज राव और रेणुका शहाणे जैसे पुराने कलाकार फिर से दिखाई देंगे। इनके साथ ही दिनेश लाल यादव (यानी निरहुआ) भी नए चेहरे बनकर इसमें शामिल हुए हैं।
धड़कपुर गांव पर आधारित 'दुपहिया' अपनी खास शैली को बनाए रखते हुए ऐसी नई कहानियां दिखा रहा है, जो फैंस को अपनी तरफ खींच रही हैं।