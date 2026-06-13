हॉलीवुड अभिनेत्री ताराजी पी हेनसन ने प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों को किया खारिज, कहा- फुर्सत कहां?
हाल ही में NBA फाइनल्स मैच के दौरान हॉलीवुड अभिनेत्री तराजी पी हेनसन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं। इन तस्वीरों में उनके बदले हुए लुक को देखकर इंटरनेट पर लोगों ने यह अफवाहें उड़ानी शुरू कर दीं कि शायद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब इन चर्चाओं पर खुद हेनसन ने सामने आकर सफाई दी है और इन अफवाहों को खारिज किया है। मैच के दौरान हेनसन अपने दोस्त 'आरजेडए' के साथ बैठी हुई थीं।
हेनसन ने सर्जरी के दावों का किया खंडन
इंस्टाग्राम पर एक कमेंट का जवाब देते हुए हेनसन ने साफ कहा, 'मैंने अपने चेहरे के साथ कुछ नहीं किया है, समझो। मैं ब्रॉडवे पर काम कर रही हूं। लाइव थिएटर में जब मुझे जरा भी वक्त नहीं मिलता तो सर्जरी के लिए समय कहां से लाऊंगी। अब बस करो ये सब बातें। सच में।' हेनसन इन दिनों ब्रॉडवे पर 'जो टर्नर्स कम एंड गॉन' (जो टर्नर्स कम एंड गॉन) नाम के प्ले में 'बर्था हॉली' (बर्था हॉली) का किरदार निभा रही हैं। ये शो 26 जुलाई तक चलेगा। इतना ही नहीं, वो अपने किरदार में ढलने के लिए शो से पहले खुद ही अपना मेकअप भी करती हैं। इससे पहले वो 'जाजाज अफ्रीकन हेयर ब्रेडिंग' (जाजाज अफ्रीकन हेयर ब्रेडिंग) में निर्माता भी रह चुकी हैं।