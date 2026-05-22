राम चरण का देसी अवतार बना चर्चा का विषय, जानिए ‘पेड्डी’ की खास बात मनोरंजन May 22, 2026

ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR की जबरदस्त कामयाबी के बाद, राम चरण अब 'पेड्डी' नाम की एक ग्रामीण कहानी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का सच्चा माहौल और अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव ही उन्हें इस प्रोजेक्ट की ओर आकर्षित कर गया।

राम ने इस बारे में बात करते हुए कहा, ''पेड्डी' की दुनिया में कुछ बेहद ईमानदार सा था। वहां के लोग, वहां का माहौल और उनके भाव, मुझे कुछ भी बनावटी नहीं लगा। मैं ऐसे ही लोगों को देखते हुए बड़ा हुआ हूं, ऐसे लोगों से बात करता रहा हूं। कहीं न कहीं, इसने मुझे उस मिट्टी और संस्कृति की याद दिला दी जो मैं हमेशा अपने अंदर लिए घूमता हूं।'