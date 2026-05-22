राम चरण का देसी अवतार बना चर्चा का विषय, जानिए ‘पेड्डी’ की खास बात
ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR की जबरदस्त कामयाबी के बाद, राम चरण अब 'पेड्डी' नाम की एक ग्रामीण कहानी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का सच्चा माहौल और अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव ही उन्हें इस प्रोजेक्ट की ओर आकर्षित कर गया।
राम ने इस बारे में बात करते हुए कहा, ''पेड्डी' की दुनिया में कुछ बेहद ईमानदार सा था। वहां के लोग, वहां का माहौल और उनके भाव, मुझे कुछ भी बनावटी नहीं लगा। मैं ऐसे ही लोगों को देखते हुए बड़ा हुआ हूं, ऐसे लोगों से बात करता रहा हूं। कहीं न कहीं, इसने मुझे उस मिट्टी और संस्कृति की याद दिला दी जो मैं हमेशा अपने अंदर लिए घूमता हूं।'
'पेड्डी' में कैसा है राम का किरदार?
इस फिल्म में राम केवल अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि एक मजदूर वर्ग के आदमी के जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं।
'पेड्डी' में उनके लुक की बात करें तो उनके बिखरे बाल और मिट्टी से सना चेहरा साफ दिखाई देता है। यह फिल्म बड़े-बड़े पैन-इंडिया प्रोजेक्ट्स से अलग है, जो सिर्फ चमक-धमक दिखाने के बजाय जीवन के संघर्षों और स्थानीय संस्कृति की सच्ची कहानियों पर ध्यान देती है।
यह फिल्म राम की अभिनय क्षमता की गहराई को दर्शाती है और ग्रामीण जीवन के भावनात्मक पक्ष को उजागर करती है।