विवाद के बाद जीवा ने हटाया रक्षाबंधन विज्ञापन, पर कृति सैनन ने दिया करारा जवाब
ज्वेलरी ब्रांड जीवा के रक्षाबंधन विज्ञापन में कृति सैनन ने एक ब्रालेट-स्कर्ट पहना था। इस विज्ञापन में उन्होंने अपने भाई और पालतू कुत्ते दोनों को राखी बांधी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों को लेकर भारी आलोचना हुई, जिसके बाद इसे हटा लिया गया।
कृति ने इंस्टाग्राम पर इस विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संस्कृति असल में भावनाओं से जुड़ी होती है, न कि सिर्फ कपड़ों से।
साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आखिर आज भी महिलाओं को क्यों बताया जाता है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए।
कंगना रनौत ने की आलोचना
ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने यह विज्ञापन हटा लिया ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। कंगना जैसी कई हस्तियों ने भी इस विज्ञापन की कड़ी आलोचना की थी।
इसके बावजूद, कृति अपने विचारों पर डटी रहीं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन तो प्यार और सुरक्षा का त्योहार है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किसके साथ मना रहे हैं या आपने क्या पहना है।