विवाद के बाद जीवा ने हटाया रक्षाबंधन विज्ञापन, पर कृति सैनन ने दिया करारा जवाब

ज्वेलरी ब्रांड जीवा के रक्षाबंधन विज्ञापन में कृति सैनन ने एक ब्रालेट-स्कर्ट पहना था। इस विज्ञापन में उन्होंने अपने भाई और पालतू कुत्ते दोनों को राखी बांधी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों को लेकर भारी आलोचना हुई, जिसके बाद इसे हटा लिया गया।

कृति ने इंस्टाग्राम पर इस विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संस्कृति असल में भावनाओं से जुड़ी होती है, न कि सिर्फ कपड़ों से।

साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आखिर आज भी महिलाओं को क्यों बताया जाता है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए।