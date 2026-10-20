बादशाह ने विवाद के बीच दलेर मेहंदी का दिया साथ, कही यह बात

यह घटना उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान घटी, जहां उनियाल ने दलेर पर आरोप लगाए थे। दलेर के भाई मीका सिंह ने फौरन अपने भाई का बचाव किया।

उन्होंने चुनौती दी कि अगर कोई यह साबित कर दे कि दलेर ने शराब पी थी, तो वह गाना छोड़ देंगे। मीका ने यह बात भी बताई कि दलेर ने एक बड़ी सर्जरी से ठीक होने के बाद भी मंच पर परफॉर्म किया, जो उनकी सच्ची लगन को दिखाता है।

इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग दलेर का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ फैंस उनके समर्थन में सामने आए हैं।