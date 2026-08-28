जानिए कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच कैसे हुई सुलह?

कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने हालिया विवाद को खत्म कर दिया है। दोनों ने रक्षा बंधन के मौके पर शांति कायम करने का फैसला किया है।

उनका यह विवाद तब शुरू हुआ था जब रामदेव ने जेन Z (जेन Z) प्रदर्शनकारियों पर कंगना की टिप्पणियों की आलोचना की थी। रामदेव ने युवाओं को 'जेनरेशन गट्ठर' बताया था और कहा था कि यह भ्रष्ट मानसिकता की निशानी है।

इसके बाद मीडिया में दोनों के बीच काफी गरमागरम बहस हुई थी। हालांकि, रक्षाबंधन (अगस्त 2026 में) के दिन रामदेव ने सुझाव दिया कि अब विवाद की बजाय संवाद का समय है।