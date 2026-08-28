जानिए कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच कैसे हुई सुलह?
कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने हालिया विवाद को खत्म कर दिया है। दोनों ने रक्षा बंधन के मौके पर शांति कायम करने का फैसला किया है।
उनका यह विवाद तब शुरू हुआ था जब रामदेव ने जेन Z (जेन Z) प्रदर्शनकारियों पर कंगना की टिप्पणियों की आलोचना की थी। रामदेव ने युवाओं को 'जेनरेशन गट्ठर' बताया था और कहा था कि यह भ्रष्ट मानसिकता की निशानी है।
इसके बाद मीडिया में दोनों के बीच काफी गरमागरम बहस हुई थी। हालांकि, रक्षाबंधन (अगस्त 2026 में) के दिन रामदेव ने सुझाव दिया कि अब विवाद की बजाय संवाद का समय है।
कंगना ने मिठाई स्वीकारी, रामदेव को धन्यवाद दिया
बाबा रामदेव ने कंगना को मिठाई भेजी। इसके साथ उन्होंने यह संदेश दिया कि वे विवाद को संवाद से खत्म करना चाहते हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम पर इसका गर्मजोशी से जवाब दिया।
उन्होंने रामदेव का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'आज रक्षाबंधन के दिन में उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों स्वीकार करती हूं।'
कंगना ने रामदेव को लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दीं। यह पूरा वाकया रक्षाबंधन की सच्ची भावना को दिखाता है, जहां गिले-शिकवे भुलाकर एकजुटता पर ध्यान दिया जाता है।