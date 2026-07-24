AMMA विवाद ने पकड़ा तूल, श्वेता मेनन ने छोड़ा पद; 25 लाख पर उठे सवाल
मलयालम फिल्म सितारों का बड़ा संगठन अम्मा आजकल काफी उथल-पुथल में है। पिछले दिनों 21 जून, 2026 को इसकी एक हंगामेदार सालाना बैठक हुई थी, जिसमें संगठन की पहली महिला अध्यक्ष श्वेता मेनन ने इस्तीफा दे दिया था।
उनका यह इस्तीफा एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद आया था। हालांकि, श्वेता ने जल्द ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया, साथ ही अपनी जगह कोई तदर्थ समिति बनाने का भी उन्होंने विरोध किया।
कोर्ट ने अम्मा समिति के गठन पर लगा दी रोक
यह मामला तब और गरमा गया, जब कुछ सदस्यों ने श्वेता पर दुराचार के आरोप लगाए। इन्हीं आरोपों के चलते कानूनी कार्रवाई हुई और अदालत ने नई समिति बनाने की योजना पर रोक लगा दी।
वहीं, दूसरी तरफ कई और बातें भी चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि एक मंदिर ट्रस्ट से संगठन को 75 लाख रुपये का दान मिला था, जिसमें से 25 लाख रुपये का हिसाब ही नहीं है।
इसके अलावा, पर्दे के पीछे से सांप्रदायिक टिप्पणियों और राजनीतिक फंडिंग के भी आरोप लग रहे हैं। इन सभी आपसी झगड़ों के बीच, अब लोग यह सोचने लगे हैं कि क्या अम्मा अपने इस नेतृत्व के संकट से उबर पाएगा या फिर इस संगठन में बड़े बदलावों की जरूरत होगी?