बादशाह से अलग होते ही ईशा रिखी 'बिग बॉस 20' में, क्या खुलेंगे गुपचुप शादी और ब्रेकअप के राज?
पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी जल्द ही 'बिग बॉस 20' में नजर आने वाली हैं। कुछ ही महीने पहले उन्होंने रैपर बादशाह से गुपचुप शादी की थी, लेकिन हाल ही में दोनों का अलगाव हो गया। करीब 4 साल तक एक-दूसरे के साथ रहने के बाद मार्च, 2026 में उन्होंने एक निजी समारोह में शादी रचाई थी। हालांकि, अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने अलग होने की खबर दी है, जहां उन्होंने फैंस से उनकी निजता का सम्मान करने की गुजारिश की और बताया कि ये फैसला 'आपसी सहमति' से लिया गया है।
रिखी का फिल्मी सफर
ईशा रिखी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 20 साल की उम्र में उन्होंने पंजाबी फिल्म ‘जट्ट बॉयज पुट जट्टन दे’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद 2016 में वो फिल्म ‘अरदास’ में नजर आईं। साल 2018 में ‘नवाबजादे’ से उन्होंने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया। हालांकि, पंजाबी सिनेमा में ईशा की खास पहचान बनी हुई है। अब सलमान खान के ‘बिग बॉस 20’ में उनके शामिल होने की खबरों के बीच फैंस की नजरें उन पर टिकी हैं।