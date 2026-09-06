बादशाह से अलग होते ही ईशा रिखी 'बिग बॉस 20' में, क्या खुलेंगे गुपचुप शादी और ब्रेकअप के राज?

पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी जल्द ही 'बिग बॉस 20' में नजर आने वाली हैं। कुछ ही महीने पहले उन्होंने रैपर बादशाह से गुपचुप शादी की थी, लेकिन हाल ही में दोनों का अलगाव हो गया। करीब 4 साल तक एक-दूसरे के साथ रहने के बाद मार्च, 2026 में उन्होंने एक निजी समारोह में शादी रचाई थी। हालांकि, अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने अलग होने की खबर दी है, जहां उन्होंने फैंस से उनकी निजता का सम्मान करने की गुजारिश की और बताया कि ये फैसला 'आपसी सहमति' से लिया गया है।