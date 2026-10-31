संजय गुप्ता के निधन से आहत मिलाप जावेरी का ऐलान, कहा- अपनी अगली फिल्म आपको ही समर्पित है गुरुजी

फिल्म निर्देशक मिलाप जावेरी ने अपने गुरु और करीबी दोस्त संजय गुप्ता के निधन पर भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि वोह अपनी अगली फिल्म उन्हें समर्पित करेंगे। मिलाप ने सोशल मीडिया पर संजय के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया। उन्होंने बताया कि करीब 10 दिन पहले दोनों मिले थे। इस दौरान मिलाप ने उन्हें अपनी अगली फिल्म का टाइटल बताया, जिसे सुनकर संजय खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा कि इसी नाम से बनी पहली फिल्म के निर्माता उनके पिता थे। मिलाप ने लिखा कि उस पल की खुशी और संजय का उन पर गर्व करना वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने लिखा, 'ये नाम और यह फिल्म आपको ही समर्पित है गुरुजी। मैं आपसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा।'