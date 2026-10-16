'रणबाली' सिनेमाघरों के बाद OTT पर मचाएगी धमाल, नेटफ्लिक्स पर आएगी विजय-रश्मिका की फिल्म

फिल्म 'रणबाली' की कहानी 19वीं सदी के मद्रास में पड़े अकाल के दौर पर आधारित है। इसमें विजय देवरकोंडा एक ऐसे योद्धा की भूमिका में हैं, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ता है, वहीं रश्मिका मंदाना ने उनकी पत्नी जयम्मा का किरदार निभाया है। राहुल संकृत्यायन के निर्देशन में बनी ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।