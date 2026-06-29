पद्म भूषण संग अलका याज्ञनिक का शानदार कमबैक, बेटी के पोस्ट ने जीता दिल
मशहूर गायिका अलका याज्ञनिक को हाल ही में पद्म भूषण से नवाजा गया है। यह उनके 4 दशक लंबे संगीत करियर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कम सुनाई देने की वजह से कुछ समय से सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बाद, उन्होंने इस सम्मान को लेने के लिए एक दिल छू लेने वाली वापसी की है।
इंटरनेट पर लोगों को उनकी बेटी शेषा कपूर द्वारा साझा की गई एक प्यारी सी तस्वीर बहुत पसंद आई।
इस तस्वीर में उनका छोटा बेटा कबीर अपनी नानी को यह अवॉर्ड मिलते हुए बड़े गौर से देख रहा था। शेषा ने अपनी मां का हाथ थामे हुए एक और तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मां, आपने कर दिखाया। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूं।'
अलका ने की श्रोताओं की तारीफ
अलका का स्वीकृति भाषण पूरी तरह शुक्रगुजारी से भरा था। उन्होंने इस सम्मान को 'अत्यंत विनम्र कर देने वाला' बताया और इसे उन सभी श्रोताओं को समर्पित किया, जिन्होंने सालों से उनके गाने सुने हैं।
उनकी यह वापसी सिर्फ एक पुरस्कार लेन तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह दृढ़ता, परिवार के अटूट प्यार और संगीत के जरिए पीढ़ियों को जोड़ने की एक मिसाल बनी।