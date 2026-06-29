पद्म भूषण संग अलका याज्ञनिक का शानदार कमबैक, बेटी के पोस्ट ने जीता दिल मनोरंजन Jun 29, 2026

मशहूर गायिका अलका याज्ञनिक को हाल ही में पद्म भूषण से नवाजा गया है। यह उनके 4 दशक लंबे संगीत करियर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

कम सुनाई देने की वजह से कुछ समय से सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बाद, उन्होंने इस सम्मान को लेने के लिए एक दिल छू लेने वाली वापसी की है।

इंटरनेट पर लोगों को उनकी बेटी शेषा कपूर द्वारा साझा की गई एक प्यारी सी तस्वीर बहुत पसंद आई।

इस तस्वीर में उनका छोटा बेटा कबीर अपनी नानी को यह अवॉर्ड मिलते हुए बड़े गौर से देख रहा था। शेषा ने अपनी मां का हाथ थामे हुए एक और तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मां, आपने कर दिखाया। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूं।'