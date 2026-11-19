मुंबई पुलिस आयुष्मान और टाइगर को X श्रेणी की सुरक्षा देने पर विचार कर रही है। इस सुरक्षा में दोनों को 2 हथियारबंद गार्ड दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है।

इन धमकियों के सिलसिले में बेंगलुरु में एक गिरफ्तारी भी हुई है। इसके साथ ही, पुलिस लॉरेंस बिश्नोई जैसे आपराधिक गिरोहों से उनके संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है।

सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच फिल्म इंडस्ट्री में काफी तनाव का माहौल है।