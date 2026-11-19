धमकियों और गोलीबारी से दहला बॉलीवुड, आयुष्मान खुराना-टाइगर श्रॉफ के लिए X श्रेणी सुरक्षा पर विचार
लेखन अंशिका शुक्ला
बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और टाइगर श्रॉफ को धमकियां मिलने के बाद उन्होंने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी है। इनमें जुहू में टाइगर की कार पर हुई गोलीबारी की घटना भी शामिल है।
सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार को भी हाल ही में धमकियां मिलने की खबरें आई हैं।
पुलिस आयुष्मान, टाइगर के लिए X श्रेणी सुरक्षा पर कर रही विचार
मुंबई पुलिस आयुष्मान और टाइगर को X श्रेणी की सुरक्षा देने पर विचार कर रही है। इस सुरक्षा में दोनों को 2 हथियारबंद गार्ड दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है।
इन धमकियों के सिलसिले में बेंगलुरु में एक गिरफ्तारी भी हुई है। इसके साथ ही, पुलिस लॉरेंस बिश्नोई जैसे आपराधिक गिरोहों से उनके संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है।
सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच फिल्म इंडस्ट्री में काफी तनाव का माहौल है।