पद्म भूषण मिलते ही अलका याग्निक का बड़ा खुलासा, बताई किस गंभीर सेहत चुनौती से जूझ रही हैं

पद्म भूषण मिलते ही अलका याग्निक का बड़ा खुलासा, बताई किस गंभीर सेहत चुनौती से जूझ रही हैं
मनोरंजन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद दिग्गज गायिका अलका याग्निक ने खुलासा किया है कि वे एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रही हैं।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया और बताया कि यह सम्मान उन्हें इस मुश्किल दौर में मजबूत रहने की ताकत दे रहा है।
अलका के इंस्टाग्राम पोस्ट को मिला प्रशंसकों का भरपूर समर्थन
उनके भावुक पोस्ट के बाद प्रशंसकों और साथी कलाकारों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। कई लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांगी।
दशकों से अपने मशहूर गानों से श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाली अलका आज भी अपनी हिम्मत और आभार से लोगों को प्रेरित कर रही हैं।