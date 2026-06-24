पद्म भूषण मिलते ही अलका याग्निक का बड़ा खुलासा, बताई किस गंभीर सेहत चुनौती से जूझ रही हैं मनोरंजन Jun 24, 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद दिग्गज गायिका अलका याग्निक ने खुलासा किया है कि वे एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रही हैं।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया और बताया कि यह सम्मान उन्हें इस मुश्किल दौर में मजबूत रहने की ताकत दे रहा है।