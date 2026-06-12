मैथ्यू राइज़ के दम पर एप्पल टीवी+ पर छाई 'विडोज बे', अगले सीजन की धमाकेदार वापसी मनोरंजन Jun 12, 2026

अजीब और डरावनी कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एप्पल टीवी+ ने 'विडोज बे' को एक और सीजन के लिए रिन्यू कर दिया है।

मैथ्यू राइज इस शो में एक ऐसे मेयर का किरदार निभा रहे हैं, जो एक रहस्यमयी शाप का सामना कर रहा है। यह शो बहुत कम समय में ही प्लेटफॉर्म के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक बन गया है।

एप्पल के प्रोग्रामिंग प्रमुख मैट चेर्निस ने बताया कि दर्शकों ने इस सीरीज को जिस तरह पसंद किया है, उससे वे बहुत खुश हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वे 'विडोज बे' के अगले सीजन पर फिर से काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।