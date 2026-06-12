मैथ्यू राइज़ के दम पर एप्पल टीवी+ पर छाई 'विडोज बे', अगले सीजन की धमाकेदार वापसी
अजीब और डरावनी कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एप्पल टीवी+ ने 'विडोज बे' को एक और सीजन के लिए रिन्यू कर दिया है।
मैथ्यू राइज इस शो में एक ऐसे मेयर का किरदार निभा रहे हैं, जो एक रहस्यमयी शाप का सामना कर रहा है। यह शो बहुत कम समय में ही प्लेटफॉर्म के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक बन गया है।
एप्पल के प्रोग्रामिंग प्रमुख मैट चेर्निस ने बताया कि दर्शकों ने इस सीरीज को जिस तरह पसंद किया है, उससे वे बहुत खुश हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि वे 'विडोज बे' के अगले सीजन पर फिर से काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
'विडोज बे' में है हंसी और सस्पेंस का अनोखा मेल
डायपोल्ड ने इस शो को बनाया है और हिरो मुराई इसके कार्यकारी निर्माता हैं। यह शो अजीबोगरीब कॉमेडी और एक डरावने द्वीप की लोककथाओं का शानदार मेल है।
इसमें मेयर लोफ्टिस शहर में पर्यटन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं।
दर्शकों को हंसी और सस्पेंस का यह अनोखा संगम खूब भाया है। यही वजह है कि हॉरर-कॉमेडी में यह शो एक अलग पहचान बना चुका है।