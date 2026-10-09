मां के निधन के बाद रानी मुकर्जी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में पाया सुकून, सादगी भरे अंदाज में आईं नजर
मनोरंजन
मां के निधन के कुछ ही दिनों बाद रानी मुकर्जी उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचीं।
उन्होंने मुश्किल भरे इस शोक के समय में प्रार्थना और चिंतन के लिए वक्त निकाला ताकि उन्हें मन की शांति मिल सके।
रानी मंदिर में पूजा करती आईं नजर
मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान रानी ने हल्के रंग का कुर्ता, पीला दुपट्टा और पफर जैकेट पहनकर सादगी भरा अंदाज अपनाया।
वह देवी लक्ष्मी के मंदिर में पूरे मन से प्रार्थना करतीं, प्रसाद लेतीं और फूलों की मालाएं पहने हुए नजर आईं।