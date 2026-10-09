मां के निधन के बाद रानी मुकर्जी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में पाया सुकून, सादगी भरे अंदाज में आईं नजर

मां के निधन के कुछ ही दिनों बाद रानी मुकर्जी उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचीं।

उन्होंने मुश्किल भरे इस शोक के समय में प्रार्थना और चिंतन के लिए वक्त निकाला ताकि उन्हें मन की शांति मिल सके।