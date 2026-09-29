हॉलीवुड के दिग्गज स्टीवन स्पीलबर्ग की बेटी ने की शादी, जेक हर्सकोविट्ज बने हमसफर
स्टीवन स्पीलबर्ग और केट कैपशॉ की सबसे छोटी बेटी डेस्ट्री स्पीलबर्ग ने अपने लंबे समय के पार्टनर जेक हर्सकोविट्ज से शादी कर ली है।
ये दोनों पिछले 4 साल से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे। 26 सितंबर को इस जोड़े ने ईस्ट हैम्पटन में शादी की।
डेस्ट्री ने अपनी शादी के खूबसूरत पलों को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, "मेरे लोग। क्या शानदार रात थी।"
स्टीवन के परिवार ने मनाया शादी का जश्न
यह जश्न स्पीलबर्ग के ईस्ट हैम्पटन स्थित घर के पास ही परिवार के करीबी सदस्यों के बीच मनाया गया। डेस्ट्री के भाई सॉयर ने पानी के किनारे इस खुशहाल जोड़े की एक सूर्यास्त वाली तस्वीर साझा की।
अपने खास दिन के लिए डेस्ट्री ने सेलीन मेइलर का डिजाइन किया हुआ एक सफेद कॉर्सेटेड गाउन पहना था। रिसेप्शन के लिए उन्होंने बाद में हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनी।
यह शादी उनकी हालिया सगाई और चौथी सालगिरह को भी खास बनाती है। वाकई, यह महीना उनके लिए यादगार रहा।