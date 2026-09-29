हॉलीवुड के दिग्गज स्टीवन स्पीलबर्ग की बेटी ने की शादी, जेक हर्सकोविट्ज बने हमसफर

यह जश्न स्पीलबर्ग के ईस्ट हैम्पटन स्थित घर के पास ही परिवार के करीबी सदस्यों के बीच मनाया गया। डेस्ट्री के भाई सॉयर ने पानी के किनारे इस खुशहाल जोड़े की एक सूर्यास्त वाली तस्वीर साझा की।

अपने खास दिन के लिए डेस्ट्री ने सेलीन मेइलर का डिजाइन किया हुआ एक सफेद कॉर्सेटेड गाउन पहना था। रिसेप्शन के लिए उन्होंने बाद में हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनी।

यह शादी उनकी हालिया सगाई और चौथी सालगिरह को भी खास बनाती है। वाकई, यह महीना उनके लिए यादगार रहा।