शहजाद पूनावाला 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में हुए शामिल, जानिए कब से शुरू होगा शो?

शहजाद पूनावाला, जिन्होंने हाल ही में निजी और आर्थिक कारणों से भाजपा छोड़ी थी, अब प्राइम वीडियो के रियलिटी टीवी शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में नजर आने वाले हैं।

राजनीति से अलग होने के बावजूद उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर उनका आज भी भरोसा है। शो में उनकी एंट्री की जानकारी नए ट्रेलर में सामने आई है।