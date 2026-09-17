शहजाद पूनावाला 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में हुए शामिल, जानिए कब से शुरू होगा शो?
मनोरंजन
शहजाद पूनावाला, जिन्होंने हाल ही में निजी और आर्थिक कारणों से भाजपा छोड़ी थी, अब प्राइम वीडियो के रियलिटी टीवी शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में नजर आने वाले हैं।
राजनीति से अलग होने के बावजूद उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर उनका आज भी भरोसा है। शो में उनकी एंट्री की जानकारी नए ट्रेलर में सामने आई है।
'राइज एंड फॉल' कब से होगा शुरू
यह नया सीजन 26 सितंबर से प्राइम वीडियो और MX प्लेयर एंड्रॉयड ऐप पर रोज़ दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होगा।
शहजाद के साथ स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी और करण पटेल भी इस शो का हिस्सा बनेंगे। इस बार होस्ट की भूमिका में क्रिकेट के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग होंगे।
तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर उनकी हौसलाअफजाई करते हुए इसे 'नया अध्याय' कहा।