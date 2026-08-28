सेलिना जेटली हुईं आलोचनाओं का शिकार

कृति सैनन के बाद सेलिना जेटली निशाने पर, रक्षाबंधन का वीडियो देख आगबबूला हुए लोग

लेखन ज्योति सिंह 07:21 pm Aug 28, 202607:21 pm

क्या है खबर?

रक्षाबंधन के एक विज्ञापन में कृति सैनन को उनके पहनावे के लिए जमकर ट्रोल किया गया था। उनसे जुड़ा यह विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं था, कि अब सेलिना जेटली आलोचकों के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें रक्षाबंधन का त्योहार मनाते देखा जा सकता है। लोगों का आरोप है कि अभिनेत्री ने हिंदू त्योहार में भड़काऊ कपड़े पहनकर संस्कृति और परंपरा का अपमान किया है।