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कृति सैनन के बाद सेलिना जेटली निशाने पर, रक्षाबंधन का वीडियो देख आगबबूला हुए लोग
सेलिना जेटली हुईं आलोचनाओं का शिकार

कृति सैनन के बाद सेलिना जेटली निशाने पर, रक्षाबंधन का वीडियो देख आगबबूला हुए लोग

लेखन ज्योति सिंह
Aug 28, 2026
07:21 pm
क्या है खबर?

रक्षाबंधन के एक विज्ञापन में कृति सैनन को उनके पहनावे के लिए जमकर ट्रोल किया गया था। उनसे जुड़ा यह विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं था, कि अब सेलिना जेटली आलोचकों के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें रक्षाबंधन का त्योहार मनाते देखा जा सकता है। लोगों का आरोप है कि अभिनेत्री ने हिंदू त्योहार में भड़काऊ कपड़े पहनकर संस्कृति और परंपरा का अपमान किया है।

आलोचना

सेलिना का पहनावा देखकर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

वीडियो में, सेलिना को फूलों वाली साड़ी के साथ लाल रंग का डीप नेक ब्लाउज पहने देखा जा सकता है। वह अपने किसी करीबी को राखी बांधते और मिठाई खिलाते हुए दिख रही हैं।

इसे साझा करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'कृति सैनन के बाद, अब सेलिना जेटली भी रक्षाबंधन पर भड़काऊ कपड़े पहनकर जश्न मना रही हैं। हिंदू त्योहार के लिए उनके पहनावे को देखिए; यह संस्कृति और परंपरा का अपमान है। लगता है बॉलीवुड कभी सीखता नहीं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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प्रतिक्रिया

वीडियो पर लोग जता रहे अपनी नाराजगी

एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा, 'जब विवाद इतना बढ़ चुका है, तो बॉलीवुड बार-बार वही गलती क्यों दोहरा रहा है? त्योहार मनाना ठीक है, लेकिन हिंदू त्योहारों की परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करना भी उतना जरूरी है'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'बॉलीवुड के कुछ घटिया लोगों ने हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाने की कसम खा ली है।'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बॉलीवुड को सुधारा नहीं जा सकता, दुश्मन देशों के प्रति उनका प्रेम दशकों पुराना है।'

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