मौसमी चटर्जी का पति जयंत मुखर्जी के निधन पर छलका दर्द- बाबू हमें छोड़कर चले गए

दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के पति जयंत मुखर्जी का 12 नवंबर, 2026 को उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते निधन हो गया। पति को खोने के बाद मौसमी ने अपनी और अपनी बेटी के लिए निजता की अपील की है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा कर सभी का समर्थन और संवेदना जताने के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि इस मुश्किल समय में उनके परिवार को थोड़ा एकांत और निजी समय दिया जाए।