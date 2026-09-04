'मिर्जापुर: द मूवी' का क्लाइमेक्स देख उड़ जाएंगे होश, सीक्वल का भी हो गया ऐलान
'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और रिलीज होते ही इसके सीक्वल की खबर भी सामने आ गई, जिससे फैंस में काफी उत्साह है।
गुरमीत सिंह ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। इसमें अमेजन प्राइम की पॉपुलर सीरीज वाले ही जाने-पहचाने कलाकार हैं, लेकिन इसकी कहानी एकदम नई और ताजा है।
फिल्म का अंत एक धमाकेदार क्लाइमेक्स पर होता है, जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी वजह से इसकी अगली कड़ी यानी सीक्वल की घोषणा भी कर दी गई है।
'मिर्जापुर: द मूवी' से 25-30 करोड़ की कमाई करने की उम्मीद
साल 2018 की कहानी दिखाती है कि ये फिल्म शुरू होती है जब कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) गुड्डू (अली फजल) और बबलू (जितेंद्र कुमार) को एक गद्दार का काम तमाम करने का हुक्म देते हैं।
इसी बीच मुन्ना (दिव्येंदु) उनकी बढ़ती शोहरत और ताकत से जलने लगता है। गुड्डू और मुन्ना दोनों स्वीटी (श्रेया पिलगांवकर) को चाहने लगते हैं।
हालांकि, सीरीज के उलट, इस फिल्म में स्वीटी की तकदीर एक नया मोड़ लेती है। माना जा रहा है कि फिल्म रिलीज के पहले दिन ही 25-30 करोड़ की कमाई करेगी।