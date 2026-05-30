अजित कुमार की मां मोहिनी मणि नहीं रहीं, दुबई से तुरंत लौटे अभिनेता

हासन और प्रशंसकों ने मणि को याद किया, फाउंडेशन का काम जारी

तमिल फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

कमल हासन ने लिखा, "मुझे मोहिनी मणि के निधन का गहरा दुख हुआ है। मैं अजित कुमार और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, जो अपनी प्यारी मां को खोने के दुख में हैं।'

बता दें कि मोहिनी की यादें मोहिनी मणि फाउंडेशन के जरिए आज भी कायम हैं। इस संस्था को अजित ने ही उनकी याद में शुरू किया था, और यह स्वच्छता व सामाजिक कल्याण के प्रोजेक्ट चलाता है।