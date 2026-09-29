हृदय रोग से उबरते ही रॉड स्टुअर्ट का धमाका, 81 की उम्र में 'फाइनल एनकोर टूर' से मचाएंगे तहलका

रॉड स्टीवर्ट ने हाल ही में अपने करियर के आखिरी टूर 'द फाइनल एनकोर टूर' की घोषणा की है। यह टूर 2027 में होगा।

पिछले महीने एक सामान्य हृदय स्टेंटिंग प्रक्रिया से उबरने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। 81 साल की उम्र में भी वे कहते हैं कि वे बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके फैंस आखिरी बार उनके साथ लाइव शो का लुत्फ उठाएं।

यह टूर 23 अप्रैल को डबलिन से शुरू होगा और पूरे यूरोप में 21 अलग-अलग शहरों में जाएगा।