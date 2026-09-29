हृदय रोग से उबरते ही रॉड स्टुअर्ट का धमाका, 81 की उम्र में 'फाइनल एनकोर टूर' से मचाएंगे तहलका
रॉड स्टीवर्ट ने हाल ही में अपने करियर के आखिरी टूर 'द फाइनल एनकोर टूर' की घोषणा की है। यह टूर 2027 में होगा।
पिछले महीने एक सामान्य हृदय स्टेंटिंग प्रक्रिया से उबरने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। 81 साल की उम्र में भी वे कहते हैं कि वे बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके फैंस आखिरी बार उनके साथ लाइव शो का लुत्फ उठाएं।
यह टूर 23 अप्रैल को डबलिन से शुरू होगा और पूरे यूरोप में 21 अलग-अलग शहरों में जाएगा।
रॉड को मिली हृदय रोग की जानकारी
रॉड की पत्नी पेनी लैंकेस्टर ने बताया कि जून में उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी हृदय में ब्लॉकेज पाया।
इस परेशानी के बावजूद, रॉड अपने करियर का अंत दमदार तरीके से करना चाहते हैं। इस टूर में 'द फाइनल एनकोर टूर' से पहले और बाद में अमेरिका के भी कुछ शहरों में शो शामिल होंगे।
मार्च में वे जॉर्जिया और फ्लोरिडा में परफॉर्म करेंगे, वहीं सितंबर में कोलोराडो में उनके 2 शो होंगे।