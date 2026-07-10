'गट्टा कुश्ती 2' ने कमाए 30 करोड़, निर्माता ने विशाल को दी चमचमाती कार मनोरंजन Jul 10, 2026

हाल ही में चेन्नई में फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' की टीम ने एक शानदार जश्न मनाया। दरअसल, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है और दुनियाभर में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।

यह विष्णु विशाल के करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट बन गई है। इस खास मौके पर निर्माता डॉ. ईश्वरी के. गणेश ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए विशाल को उनकी कड़ी मेहनत और लगन के लिए एक चमचमाती नई BMW 3 सीरीज कार तोहफे में दी है।