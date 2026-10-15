नाना पाटेकर के निधन पर बेटे मल्हार का भावुक खुलासा, बोले- 'मुश्किल घड़ी में मां-बाप का धैर्य ही सहारा'

ऑनलाइन चल रही अफवाहों पर मल्हार ने कहा कि उन्हें अपने परिवार, खासकर अपने चाचा और चचेरे भाई-बहनों से हमेशा प्यार मिला है, और अभी यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है।

मल्हार ने कहा, "बचपन से ही मैंने अपने माता-पिता से बहुत ताकत और धैर्य सीखा है। बाहर से लोगों को जो भी दिखाई देता हो, मुझे उससे फरक नहीं पड़ता। असल में, हम एक परिवार के तौर पर बहुत मजबूती से और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, इसमें मेरे चाचा और चचेरे भाई-बहन भी शामिल हैं। मुझे सबका प्यार हमेशा मिला है और यही बात सबसे अहम है।"