नाना पाटेकर के निधन पर बेटे मल्हार का भावुक खुलासा, बोले- 'मुश्किल घड़ी में मां-बाप का धैर्य ही सहारा'
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने बताया है कि गोवा में 8 अक्टूबर को उनके पिता को हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते वे उन्हें खो बैठे।
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में मल्हार ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में वे अपने माता-पिता से मिले धैर्य और हिम्मत के सबक को अपना सहारा बना रहे हैं।
मल्हार बोले - हमारा परिवार भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहा
ऑनलाइन चल रही अफवाहों पर मल्हार ने कहा कि उन्हें अपने परिवार, खासकर अपने चाचा और चचेरे भाई-बहनों से हमेशा प्यार मिला है, और अभी यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है।
मल्हार ने कहा, "बचपन से ही मैंने अपने माता-पिता से बहुत ताकत और धैर्य सीखा है। बाहर से लोगों को जो भी दिखाई देता हो, मुझे उससे फरक नहीं पड़ता। असल में, हम एक परिवार के तौर पर बहुत मजबूती से और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, इसमें मेरे चाचा और चचेरे भाई-बहन भी शामिल हैं। मुझे सबका प्यार हमेशा मिला है और यही बात सबसे अहम है।"