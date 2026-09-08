प्रीति जिंटा ने की थिएटर में फिल्म 'हनुमान अंश' की तारीफ, कही ये बात

कई दूसरे सितारे भी अब इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। आदित्य धर ने भी अपनी राय सोशल मीडिया पर साझा किया है।

वरुण धवन ने अपनी मां के साथ इसे देखने के अनुभव को शानदार बताया। उन्होंने शोभिनव सत्या की अभिनय और विशाल के निर्देशन की जमकर तारीफ की।

दिलचस्प बात यह है कि विशाल ने एक पॉडकास्ट में बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन फिल्म की कामयाबी देखने के बाद वे बधाई देने पहुंच गए थे।