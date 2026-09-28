बेटी के जन्म के बाद दीपिका पादुकोण ने उठाया बड़ा कदम, मातृत्व पर शुरू की नई पहल

इस पहल के लिए दीपिका ने मैनेजमेंट प्रोफेशनल सविका पटनी के साथ हाथ मिलाया है। उनका मकसद है एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना, जिसमें शुरुआती मातृत्व के अनुभवों को मुख्य रूप से दिखाया जाए।

2 बच्चों की मां होने के नाते उन्हें अपने निजी अनुभवों से भी प्रेरणा मिली है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मातृत्व के शुरुआती सालों से जुड़ी बातों पर ध्यान केंद्रित करना है।

परिवार बढ़ रहा है, फिर भी दीपिका की रफ्तार कम नहीं हुई है। उनकी आने वाली फिल्मों में शाहरुख खान के साथ 'किंग' और 'राका' जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।

इसके साथ ही, वह द लिव लव लाफ फाउंडेशन के जरिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का अपना काम भी लगातार कर रही हैं।