बेटी के जन्म के बाद दीपिका पादुकोण ने उठाया बड़ा कदम, मातृत्व पर शुरू की नई पहल
दीपिका पादुकोण ने अभी-अभी बताया है कि वह शुरुआती मातृत्व से जुड़ा एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली हैं। 2 बच्चों की मां बनने के अपने अनुभव से उन्हें यह प्रेरणा मिली है।
उन्होंने यह जानकारी इंस्टाग्राम पर दी है। लगभग 2 साल पहले ही दीपिका और रणवीर सिंह ने अपनी पहली बेटी दुआ का स्वागत किया था।
हालांकि, इस प्रोजेक्ट की ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसका मुख्य ध्यान वास्तविक बच्चे के पालने के अनुभवों पर होगा।
मातृत्व के लिए दीपिका और सविका ने की साझेदारी
इस पहल के लिए दीपिका ने मैनेजमेंट प्रोफेशनल सविका पटनी के साथ हाथ मिलाया है। उनका मकसद है एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना, जिसमें शुरुआती मातृत्व के अनुभवों को मुख्य रूप से दिखाया जाए।
2 बच्चों की मां होने के नाते उन्हें अपने निजी अनुभवों से भी प्रेरणा मिली है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मातृत्व के शुरुआती सालों से जुड़ी बातों पर ध्यान केंद्रित करना है।
परिवार बढ़ रहा है, फिर भी दीपिका की रफ्तार कम नहीं हुई है। उनकी आने वाली फिल्मों में शाहरुख खान के साथ 'किंग' और 'राका' जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इसके साथ ही, वह द लिव लव लाफ फाउंडेशन के जरिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का अपना काम भी लगातार कर रही हैं।