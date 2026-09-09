साउथ पार्क ने नाम बदलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना, जानिए पूरा मामला?

'साउथ पार्क' की टीम ने तंज कसते हुए कहा, "एप्पल और गूगल की बहादुरी और देशभक्ति से प्रेरणा लेकर, हम 'साउथ पार्क' का नाम बदलकर 'साउथ अमेरिका' कर रहे हैं।"

यह बात उन्होंने उन कंपनियों का मजाक उड़ाते हुए कही, जिन्होंने डोनाल्ड के कहने पर नक्शे में नामों को बदला था। उन्होंने पैरामाउंट पर भी तंज कसा, जो अब डेविड एलिसन की स्काईडांस कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है।

टीम ने पैरामाउंट को 'स्काईडांस सरेंडर' नाम दिया। इस तरह उन्होंने अपनी तीखी और मौजूदा दौर पर सटीक बैठने वाली व्यंग्य की पुरानी परंपरा को कायम रखा।