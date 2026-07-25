जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं 'नागबंधम'?

यह फिल्म 24 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। इसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में देखा जा सकता है। सिनेमाघरों में फिल्म ने पहले दिन 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

फिल्म की कहानी रुद्र (विराट कर्ण) पर आधारित है, जिसका जीवन एक बड़े नुकसान के बाद बदल जाता है। इसके बाद वह चुनौतियों और जादुई मोड़ों से भरे एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ता है।

अगर आप फंतासी कहानियों के शौकीन हैं या इस सप्ताहांत कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो दिखने में भव्य हो, तो यह फिल्म आपके लिए है।