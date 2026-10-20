विवाद के चलते टली 'रामायण' की एडवांस बुकिंग, जानें क्या है पूरा मामला
अगर आप 'रामायण' फिल्म के टिकट पहले से बुक करने की सोच रहे थे तो आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा।
5 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग पर अभी रोक लगा दी गई है। इसकी वजह फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमाघर मालिकों के बीच टिकट के पैसों के बंटवारे को लेकर हुई असहमति है।
बुकमायशो जैसी वेबसाइटों पर बुकिंग के लिंक थोड़ी देर के लिए दिखे भी थे, लेकिन बातचीत जारी रहने के कारण उन्हें तुरंत हटा लिया गया।
'रामायण' के डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले हफ्ते के लिए चाहते हैं 60% हिस्सा
डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि टिकट बिक्री से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हें मिले। वे पहले हफ्ते में 60% हिस्सा मांग रहे हैं, फिर अगले हफ्तों में 50% और 40%।
वहीं, सिनेमाघर मालिक अपने तय रेट पर ही रहना चाहते हैं, जो आमतौर पर पहले हफ्ते में करीब 52.5%, फिर 45% और 37.5% होता है।
इसी खींचतान के कारण बुकिंग रुकी हुई है। रणबीर कपूर और यश जैसे बड़े सितारों वाली इस कहानी को देखने के लिए उत्सुक लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही मामला सुलझ जाएगा!