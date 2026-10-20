विवाद के चलते टली 'रामायण' की एडवांस बुकिंग, जानें क्या है पूरा मामला

डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि टिकट बिक्री से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हें मिले। वे पहले हफ्ते में 60% हिस्सा मांग रहे हैं, फिर अगले हफ्तों में 50% और 40%।

वहीं, सिनेमाघर मालिक अपने तय रेट पर ही रहना चाहते हैं, जो आमतौर पर पहले हफ्ते में करीब 52.5%, फिर 45% और 37.5% होता है।

इसी खींचतान के कारण बुकिंग रुकी हुई है। रणबीर कपूर और यश जैसे बड़े सितारों वाली इस कहानी को देखने के लिए उत्सुक लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही मामला सुलझ जाएगा!