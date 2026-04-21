रितेश देशमुख ने किया शुक्रिया, 'राजा शिवाजी' के मंच पर क्यों रो पड़ीं जेनेलिया डिसूजा? मनोरंजन Apr 21, 2026

मुंबई में फिल्म 'राजा शिवाजी' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा देशमुख भावुक हो गईं और उनकी आंखें भर आईं। यह फिल्म उनके पति और निर्देशक रितेश देशमुख ने लिखी और निर्देशित की है। इसमें रितेश खुद छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं जेनेलिया उनकी पत्नी सईबाई भोसले का किरदार निभा रही हैं। रितेश ने सबके सामने जेनेलिया और अपनी पूरी टीम का धन्यवाद किया, जिससे वहां एक बेहद भावुक पल बन गया। यह पल देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया।