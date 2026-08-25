'दृश्यम 3' की सफलता के बाद 'दृश्यम 4' का हुआ ऐलान, निर्माता ने कही ये बात
'दृश्यम' फिल्म सीरीज अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है (मिश्रित रिव्यू मिलने के बावजूद इसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार किया है)।
इसके बाद, निर्माता एंटनी पेरुम्बावूर ने हाल ही में बताया है कि 'दृश्यम 4' भी आधिकारिक तौर पर बनेगी। मजहविल मनोरमा अवॉर्ड्स के दौरान एंटनी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह बात वे दिल से कह रहे हैं।
उन्होंने साफ कर दिया कि इस फ्रैंचाइजी का एक और नया अध्याय दर्शकों के सामने आने वाला है।
जीतू का कहना है कि अगले 'दृश्यम' को चाहिए समय
साल 2013 में 'दृश्यम' की शुरुआत हुई थी। तब से यह फिल्म जॉर्जकुट्टी की अपने परिवार को बचाने की कहानी दिखा रही है।
यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसके भारत में कई सीक्वल और रीमेक बने। इतना ही नहीं, इसे चीन और कोरिया में भी अपनी भाषा में बनाया गया है।
निर्देशक जीतू जोसेफ ने बताया कि वे अगले सीक्वल को बनाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगले अध्याय को विकसित करने में काफी समय लगेगा, लेकिन यह नया अध्याय बताएगा कि जीतू, जॉर्जकुट्टी की कहानी को आगे कैसे बढ़ाते हैं।