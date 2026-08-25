'दृश्यम 3' की सफलता के बाद 'दृश्यम 4' का हुआ ऐलान, निर्माता ने कही ये बात

साल 2013 में 'दृश्यम' की शुरुआत हुई थी। तब से यह फिल्म जॉर्जकुट्टी की अपने परिवार को बचाने की कहानी दिखा रही है।

यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसके भारत में कई सीक्वल और रीमेक बने। इतना ही नहीं, इसे चीन और कोरिया में भी अपनी भाषा में बनाया गया है।

निर्देशक जीतू जोसेफ ने बताया कि वे अगले सीक्वल को बनाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगले अध्याय को विकसित करने में काफी समय लगेगा, लेकिन यह नया अध्याय बताएगा कि जीतू, जॉर्जकुट्टी की कहानी को आगे कैसे बढ़ाते हैं।