'दृश्यम 3' में जयदीप अहलावत बनेंगे नए SP, अक्षय खन्ना से बिल्कुल अलग होगा किरदार

पटकथा लेखक आमिल कीन खान के मुताबिक, 'दृश्यम 2' में जयदीप अहलावत का किरदार अक्षय खन्ना के किरदार से बिल्कुल अलग होगा। फिल्म में सालगांवकर और देशमुख परिवारों के बीच नए रिश्ते देखने को मिलेंगे। मीरा (तब्बू) जहां विजय से बदला लेने की कोशिश में जुटी हैं, वहीं विजय पर भी दबाव बढ़ता जाएगा। फिल्म में श्रिया सरन और प्रकाश राज भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ऐसे में कहानी में कई नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं।