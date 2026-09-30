'बिग बॉस' की फटकार का असर, बदला पैपराजी का अंदाज; सलमान खान ने जमकर दिए पोज

सलमान ने हाल ही में मशहूर हस्तियों की निजता का सम्मान करने की बात कही थी। उनकी इस बात का असर अब साफ नजर आया। आमतौर पर कैमरों के सामने बेझिझक नजर आने वाले फोटोग्राफरों ने इस बार सलमान से काफी विनम्रता से बात की। उन्होंने सलमान को धन्यवाद कहा और उनके लुक की जमकर तारीफ भी की। पैपराजी और सलमान के बीच बातचीत का ये बदला अंदाज वीडियो में भी कैद हो गया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया।