'बॉर्डर 2' के  बाद सनी देओल की नई फिल्म तैयार, 'किल' के निर्देशक से मिलाया हाथ

शूटिंग

कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?

'गदर 2' और 'बॉर्डर 2' की भारी सफलता के बाद सनी अब रुकने के मूड में नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सनी ने साल 2024 की सबसे हिंसक और चर्चित एक्शन फिल्म 'किल' के निर्देशक निखिल नागेश भट की नई फिल्म के लिए रजामंदी दे दी है। ये एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसकी कहानी और नाम को फिलहाल गुप्त रखा गया है। सूत्रों के अनुसार, इस फिल्म की शूटिंग 2026 के आखिरी महीनों में शुरू होगी।