सलमान खान से पैपराजी ने मांगी माफी

सलमान खान की डांट के बाद पैपराजी के बदले सुर, भाईजान से मांगी माफी; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 10:04 am May 21, 202610:04 am

क्या है खबर?

सलमान खान इस वक्त अपनी फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाएं बटोर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट से पैपराजी की क्लास लगाई थी। उन्होंने यह तक कहा था कि वह भले 60 साल के हो गए हों, लेकिन लड़ना नहीं भूले हैं। बस फिर क्या, भाईजान की डांट सुनने के बाद पैपराजी ने अपने सुर बदल लिए और उनसे माफी मांगनी शुरू कर दी। इसका सबूत सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मिला है।