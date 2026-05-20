सलमान खान ने पोस्ट के जरिए पैपराजी की लगाई क्लास

सलमान खान आधी रात में किस पर भड़के? बोले- लड़ना नहीं भूला, जेल में डालोगे

लेखन ज्योति सिंह 09:41 am May 20, 202609:41 am

क्या है खबर?

सलमान खान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से लोगों की नींदे उड़ा दी हैं। इस बार वह काफी गुस्से में नजर आए और उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित हिंदुजा अस्पताल के बाहर देखा गया। बताया जाता है कि वह किसी से मिलने पहुंचे थे। तभी उन्हें पैपराजी ने घेर लिया, जिसपर भाईजान का गुस्सा सांतवें आसमान पर पहुंच गया। बाद में उन्होंने कई इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा निकाला।