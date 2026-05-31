कैंसर ने तोड़ा था हौसला: 'पेड्डी' छोड़ने वाले थे शिवराजकुमार, फिर टीम ने किया कुछ ऐसा...

उन्हें हटाने के बजाय, डायरेक्टर बुची बाबू सना और 'पेड्डी' की पूरी टीम ने शिवराजकुमार का साथ दिया। उन्होंने अपने शेड्यूल में बदलाव किए और अभिनेता का पूरा ख्याल रखा। उनकी इस कोशिश और प्यार ने शिवराजकुमार को फिल्म से जुड़े रहने के लिए मना लिया, जो उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त था।

'पेड्डी' का आंध्र प्रदेश में प्रीमियर 3 जून को

इस ग्रामीण खेल ड्रामा में शिवराजकुमार 'गौर्नायडू' का किरदार निभा रहे हैं, और उनके साथ पर्दे पर राम चरण, जान्हवी कपूर और श्रुति हासन भी हैं। फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने तैयार किया है। 'पेड्डी' का प्रीमियर 3 जून को आंध्र प्रदेश में होगा, जहाँ ओपनिंग शोज के लिए खास टिकट छह सौ रुपये के रखे गए हैं। तेलंगाना में भी इसी तरह की कीमत पर फैसला अभी लिया जाना बाकी है।