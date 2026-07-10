'सतलुज' पर लगा प्रतिबंध, तो गांववालों ने मंदिरों को बनाया सिनेमाघर
फिल्म 'सतलुज' कार्यकर्ता जसविंत सिंह खालरा के संघर्ष की कहानी बताती है। जसविंत ने पंजाब में गैर-कानूनी हत्याओं को उजागर करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन इस फिल्म को सिनेमाघर और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।
इसके बाद गांव वालों ने एक अनूठा तरीका खोज निकाला। अब वे मंदिर और कम्युनिटी हॉल को अस्थायी सिनेमाघरों में बदल रहे हैं, ताकि यह कहानी लोगों तक पहुंच सके।
'सतलुज' के शो ला रहे हैं पीड़ितों और युवाओं को एक साथ
ग्रामीण स्तर पर हो रहे ये प्रदर्शन उन लोगों को एक साथ ला रहे हैं, जिन्होंने उग्रवाद का दौर देखा है, साथ ही उन युवाओं को भी जो अपने इतिहास को जानना चाहते हैं।
आयोजक इंदरजीत बैंस बताते हैं कि इससे पूरे समुदाय को मुश्किल भरे दौर को एक साथ मिलकर याद करने और समझने का मौका मिल रहा है।
खासकर, जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए ये सभाएं काफी भावुक और अर्थपूर्ण हैं। जैसा कि फिल्म के मुख्य अभिनेता दलजीत दोसांझ कहते हैं, यह कहानी 'मिटाई नहीं जा सकती'।