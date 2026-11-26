शरवरी ने 'गोंधल' को एक अद्भुत फिल्म बताया, जिसका संदेश बहुत ही दमदार है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इसके चुने जाने पर गर्व है।

शरवरी ने साफ किया कि यह किसी तरह का मुकाबला नहीं है। उनके शब्दों में, "कोई भी जीत हम सबके लिए एक बड़ी जीत है।"

दोनों ही फिल्में भारतीय सिनेमा के अलग-अलग रंग दिखाती हैं। जहां 'मैं वापस आऊंगा' एक फिल्म है, वहीं 'गोंधल' एक ऐसी महिला की कहानी बयां करती है जो अपने गांव को बचाने के लिए जूझ रही है।