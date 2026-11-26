ऑस्कर की दौड़ छूटी तो क्या? शरवरी वाघ ने 'गोंधल' पर जो कहा, उसने जीता सबका दिल
लेखन अंशिका शुक्ला
शरवरी ने अपनी फिल्म को भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री ना मिलने पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि इस बार मराठी फिल्म 'गोंधल' को यह मौका मिला है।
नाराज होने के बजाय, शरवरी ने 'गोंधल' के लिए खुशी जताई और कहा कि वह उसकी इस सफलता से दिल से खुश हैं।
शरवरी ने की 'गोंधल' के संदेश की तारीफ
शरवरी ने 'गोंधल' को एक अद्भुत फिल्म बताया, जिसका संदेश बहुत ही दमदार है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इसके चुने जाने पर गर्व है।
शरवरी ने साफ किया कि यह किसी तरह का मुकाबला नहीं है। उनके शब्दों में, "कोई भी जीत हम सबके लिए एक बड़ी जीत है।"
दोनों ही फिल्में भारतीय सिनेमा के अलग-अलग रंग दिखाती हैं। जहां 'मैं वापस आऊंगा' एक फिल्म है, वहीं 'गोंधल' एक ऐसी महिला की कहानी बयां करती है जो अपने गांव को बचाने के लिए जूझ रही है।