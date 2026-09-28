आलिया कुरैशी ने कथित बॉयफ्रेंड विजय वर्मा पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

आलिया अपनी संगीत यात्रा में मिल रहे सहयोग का श्रेय कथित बॉयफ्रेंड विजय वर्मा के साथ अपने रिश्ते को देती हैं। वह इन दिनों `झल्ली` नाम से अपना एक नया एल्बम बना रही हैं, जिसमें विजय भी उनके इस संगीत के सफर में उनका साथ दे रहे हैं।

आलिया के लिए अभिनय और संगीत को साथ लेकर चलना अहम है। उनका कहना है कि जब कोई ऐसा शख्स साथ हो जो रचनात्मक प्रक्रिया को असल में समझता हो, तो यह सफर और भी शानदार हो जाता है।