रणवीर सिंह ने खरीदी BMW i7 कार, चुकाए पूरे इतने करोड़
रणवीर सिंह ने हाल ही में अपनी शानदार गाड़ियों के कलेक्शन में एक नई BMW i7 इलेक्ट्रिक सेडान जोड़ी है। इस नई गाड़ी से उनके गैराज में स्टाइल और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प, दोनों ही जुड़ गए हैं।
इस कार की कीमत 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि उन्होंने यह गाड़ी BMW इंडिया का ब्रांड एंबेसडर बनने के ठीक बाद ली है।
मुंबई की सड़कों पर उन्हें अपनी इस नई सवारी में घूमते देखा गया, जहां वह गाड़ी चलाते हुए बेहद खुश नजर आ रहे थे।
रणवीर के पास हैं ये कारें
BMW i7 असल में रणवीर की दूसरी इलेक्ट्रिक कार है। उनके पास GMC हमर EV भी है। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा, उनके गैराज में लैंबोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 और एस्टन मार्टिन रैपिड S जैसी कई और लग्जरी कारें भी हैं।
गाड़ियों के प्रति रणवीर का प्यार तो जगजाहिर है ही, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी उनका जलवा खूब चल रहा है।
उनकी 'धुरंधर' फिल्मों ने दुनियाभर में 3,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कमाई की है। अभी वह मुंबई में 'प्रलय' नाम की एक एक्शन-सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं।