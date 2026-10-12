रणवीर सिंह ने खरीदी BMW i7 कार, चुकाए पूरे इतने करोड़

BMW i7 असल में रणवीर की दूसरी इलेक्ट्रिक कार है। उनके पास GMC हमर EV भी है। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा, उनके गैराज में लैंबोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 और एस्टन मार्टिन रैपिड S जैसी कई और लग्जरी कारें भी हैं।

गाड़ियों के प्रति रणवीर का प्यार तो जगजाहिर है ही, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी उनका जलवा खूब चल रहा है।

उनकी 'धुरंधर' फिल्मों ने दुनियाभर में 3,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कमाई की है। अभी वह मुंबई में 'प्रलय' नाम की एक एक्शन-सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं।