'पेड्डी' के निर्माता दर्शकों की आपत्ति के आगे नतमस्तक, हटाए गए फिल्म से जाह्नवी कपूर के विवादित सीन

मधु ने की जाह्नवी की तारीफ

दूसरी ओर जानी-मानी अभिनेत्री मधु ने गलाट्टा को दिए एक इंटरव्यू में जाह्नवी कपूर की खूब तारीफ की। उन्होंने जाह्नवी को एक सच्चा स्टार बताया, जो हर नई फिल्म के साथ और बेहतर होती जा रही हैं। मधु ने जाह्नवी की डांसिंग स्किल्स की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कलाकारों के हाथ में यह नहीं होता कि उनके सीन कैसे एडिट होंगे, लेकिन अगर उन्हें कभी किसी सीन से असहजता महसूस होती है तो उन्हें अपनी बात जरूर रखनी चाहिए।