कैटरीना कैफ को झेलनी पड़ी पोस्टपार्टम बॉडी शेमिंग, शिवालिका ओबेरॉय ने दिया जवाब

हाल ही में मां बनीं अभिनेत्री शिवालिका ओबेरॉय ने कैटरीना के पक्ष में आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि पोस्टपार्टम 'ब्लोटिंग' और 'एग्जॉशण' जैसी चीजें कितनी सामान्य और वास्तविक होती हैं।

शिवालिका ने नई माताओं के लिए तय की जा रही असंभव उम्मीदों पर सवाल उठाए और उन्हें बंद करने की अपील की।

जैसा कि उन्होंने कहा, 'एक ऐसी मातृत्व की छवि का महिमामंडन करना बंद करो जो मौजूद ही नहीं है।'

कैटरीना ने 2021 में विक्की कौशल से शादी की थी और उन्हें आखिरी बार फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में देखा गया था।