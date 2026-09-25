क्या 'मैं हूं ना' का सीक्वल बनाने जा रही हैं फराह खान?

फिल्म के सीक्वल को लेकर पहले भी अफवाहें उड़ी थीं। खासकर तब, जब फराह ने शाहरुख के साथ अपनी अगली फिल्म बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इन खबरों को खारिज कर दिया था।

अब, नकुल मेहता के घर पर एक व्लॉग शूट के दौरान, फराह ने बताया कि वह इस साल के आखिर में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रही हैं।

उन्होंने कहा कि उनके बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, उसके बाद ही वह इस पर काम शुरू करेंगी। खास बात यह है कि फैंस लगातार सोशल मीडिया पर उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं।

'मैं हूं ना' अपनी एक्शन और कॉलेज के मस्ती भरे माहौल के लिए आज भी दर्शकों को खूब पसंद आती है। ऐसे में हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि क्या मेजर राम एक बार फिर पर्दे पर लौटेंगे।