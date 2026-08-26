डोनाल्ड ट्रंप का नाम पड़ा भारी, केनेडी सेंटर की आर्थिक स्थिति में आई भारी गिरावट

खर्चों में कटौती की कोशिशों के बावजूद, सेंटर का रेवेन्यू लक्ष्य से करीब 10 करोड़ डॉलर कम रह सकता है।

डोनाल्ड प्रशासन का कहना है कि वह कांग्रेस से 25.8 करोड़ डॉलर की फंडिंग और नए दानदाता जुटा रहा है, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर नवीनीकरण न होने पर इस इमारत को गिराया जा सकता है। इसकी जगह एक आउटडोर एम्फीथिएटर बनाया जा सकता है।

फिलहाल कैनेडी सेंटर का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि इसके नेता 2027 तक बजट को संतुलित करने की दिशा में काम कर रहे हैं।