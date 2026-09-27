'राइज एंड फॉल 2' के पहले ही दिन बवाल, आपस में भिड़े सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला; रातों-रात शो से बाहर
मनोरंजन
रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ की शुरुआत के तुरंत बाद सिवेट तोमर को शो से बाहर कर दिया गया है। उन पर साथी प्रतियोगी शहजाद पूनावाला के साथ हाथापाई करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि बहस के दौरान सिवेट ने पीछे से शहजाद पूनावाला पर हाथ उठाया, जिसके बाद हुई झड़प में शहजाद का कुर्ता भी फट गया। शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं।
शो में आया 'रूलर्स बनाम वर्कर्स' का नया फॉर्मेट
‘राइज एंड फॉल 2’ में इस बार 15 प्रतियोगियों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप ‘पेंटहाउस’ में रहता है, जबकि दूसरा ‘बेसमेंट’ में रहता है। इस सीजन का सेटअप ‘रूलर्स बनाम वर्कर्स’ पर आधारित है। शो में करण पटेल, निहारिका तिवारी, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, कायरा अनु, शहजाद पूनावाला और सिवेट तोमर जैसे प्रतियोगी शामिल हैं। शुरुआत में ही हुई झड़प से शो में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है।