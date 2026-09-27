'राइज एंड फॉल 2' के पहले ही दिन बवाल, आपस में भिड़े सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला; रातों-रात शो से बाहर

‘राइज एंड फॉल 2’ में इस बार 15 प्रतियोगियों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप ‘पेंटहाउस’ में रहता है, जबकि दूसरा ‘बेसमेंट’ में रहता है। इस सीजन का सेटअप ‘रूलर्स बनाम वर्कर्स’ पर आधारित है। शो में करण पटेल, निहारिका तिवारी, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, कायरा अनु, शहजाद पूनावाला और सिवेट तोमर जैसे प्रतियोगी शामिल हैं। शुरुआत में ही हुई झड़प से शो में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है।