पा रंजीत ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का किया समर्थन, बोले- छात्रों के भविष्य पर सवाल, सरकार दे जवाब

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जाने-माने निर्माता पा रंजीत ने उनके समर्थन में अपनी आवाज उठाई हें।

दरअसल, सोनम और उनके साथी NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह मुद्दा आजकल छात्रों के बीच बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है।

पा रंजीत ने इस पूरे मामले में अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए हें और उनसे जवाबदेही तय करने की मांग की है।