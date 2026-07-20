पा रंजीत ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का किया समर्थन, बोले- छात्रों के भविष्य पर सवाल, सरकार दे जवाब
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जाने-माने निर्माता पा रंजीत ने उनके समर्थन में अपनी आवाज उठाई हें।
दरअसल, सोनम और उनके साथी NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह मुद्दा आजकल छात्रों के बीच बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है।
पा रंजीत ने इस पूरे मामले में अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए हें और उनसे जवाबदेही तय करने की मांग की है।
पा रंजीत ने बल प्रयोग को चिंताजनक बताया
पा रंजीत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुए बल प्रयोग और उनकी हिरासत को 'गंभीर चिंताजनक' करार दिया।
उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा प्रणाली में बार-बार सामने आ रही गड़बड़ियां छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल रही हें।
उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इन समस्याओं को गंभीरता और जिम्मेदारी से सुलझाएं।
उनके इस संदेश ने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा है, जो मौजूदा दौर में निष्पक्षता और पारदर्शी जवाबदेही की अहमियत को उजागर करता है।