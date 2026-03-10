श्रेया घोषाल की जादुई आवाज में आया फिल्म 'सूबेदार' का नया गाना, कर देगा भावुक

लेखन ज्योति सिंह 12:15 pm Mar 10, 202612:15 pm

क्या है खबर?

अनिल कपूर की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'सूबेदार' 5 मार्च को रिलीज हो चुकी है। इसका प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ है। समीक्षकों और दर्शकों ने इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस बीच, निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना 'ऐ री सखी' जारी कर दिया है। टी-सीरीज पर जारी इस नए गाने को श्रेया घोषाल ने अपनी जादुई आवाज में गाया है। इससे पहले, 'सूबेदार' के अन्य गानों, 'मेरा बलमा थानेदार' और 'लल्ला' को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया था।