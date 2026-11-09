अदनान सामी का मुंबई एयरपोर्ट पर फूटा गुस्सा, 5 घंटे की देरी और स्टाफ पर निकाली भड़ास

गायक अदनान सामी को मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर एक बुरा अनुभव हुआ, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली।

उन्होंने एयरपोर्ट के कर्मचारियों को 'पूरी तरह से बदतमीज' बताया। अदनान ने बताया कि उनकी एयर इंडिया की फ्लाइट 5 घंटे लेट थी, लेकिन इस बात का पता उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद चला।

अदनान, प्रणाम सेवा के नियमित ग्राहक हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब वह एयरपोर्ट पहुंचे तो मदद के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था।