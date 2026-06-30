'G2' की शूटिंग में अदिवी शेष के साथ इमरान हाशमी और वामिका गब्बी का दिखेगा धांसू एक्शन

'G2' ने आखिरकार पकड़ी रफ्तार

हैदराबाद में होने वाली यह शूटिंग फिल्म की कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह कई हफ्तों तक चलेगी।

टीम इसे बिल्कुल सही बनाने के लिए 'दिन-रात' काम कर रही है। 'G2' को 2018 में ऐलान के बाद से महामारी के कारण कई बार देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन अदिवी कहते हैं कि दर्शकों की उम्मीदें उन्हें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं।

उन्होंने बताया, 'इस चरण में फिल्म के कुछ सबसे अहम हिस्से फिल्माए जाएंगे।'

100 करोड़ रुपये के बड़े बजट वाली इस फिल्म की शूटिंग पोलैंड, हंगरी और चेन्नई में पहले ही की जा चुकी है। अब 'G2' आखिरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।